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09:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Лето задержится на Среднем Урале

До первого осеннего уикенда.

Источник: УралИнформБюро

В первые выходные осени Средний Урал ждет по-летнему теплая погода. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Уральского гидрометцентра, днем в субботу, 2 сентября, в Свердловской области будет плюс 22−27. Осадков не предвидится. В воскресенье, 3 сентября, столбики термометров будут показывать плюс 20−25. На севере региона — плюс 16. Местами небольшой дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, при грозе — порывы до 15.

На следующей неделе ожидается существенное похолодание.

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