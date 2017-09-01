Лето задержится на Среднем Урале

В первые выходные осени Средний Урал ждет по-летнему теплая погода. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Уральского гидрометцентра, днем в субботу, 2 сентября, в Свердловской области будет плюс 22−27. Осадков не предвидится. В воскресенье, 3 сентября, столбики термометров будут показывать плюс 20−25. На севере региона — плюс 16. Местами небольшой дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, при грозе — порывы до 15.