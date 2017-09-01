1 сентября не принесло пробок в Новосибирск

Олеся Герасименко, Корреспондент: «Сегодня многие автомобилисты выезжали в город с тревожным предчувствием: будут пробки. Студенты, ученики с родителями, которые отправляются в школы на первые звонки, заметно увеличили утренний пассажиропоток. В общественном транспорте, по моим личным наблюдениям, стало ощутимо больше пассажиров. Но что касается первосентябрьского трафика, то тут опасения водителей оказались несколько преувеличены. Действительно в 8−9 утра движение на дорогах было довольно напряженным, особенно на участках: Площадь Труда, улица Станиславского, Ватутина, Советское шоссе, на правом берегу — Большевистская. Однако в целом, для утреннего часа-пик 3−4 балла, конечно, не рекорд.