Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
10 чудовищных медицинских ошибок
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Экс-глава МИД Абхазии: РФ предлагала объединить Сухум и Цхинвал
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

1 сентября не принесло пробок в Новосибирск

Начало сентября для полуторамиллионного Новосибирска традиционно означает возвращение пробок. Но первосентябрьский трафик удивил.

Источник: Вести - Новосибирск

Олеся Герасименко, Корреспондент: «Сегодня многие автомобилисты выезжали в город с тревожным предчувствием: будут пробки. Студенты, ученики с родителями, которые отправляются в школы на первые звонки, заметно увеличили утренний пассажиропоток. В общественном транспорте, по моим личным наблюдениям, стало ощутимо больше пассажиров. Но что касается первосентябрьского трафика, то тут опасения водителей оказались несколько преувеличены. Действительно в 8−9 утра движение на дорогах было довольно напряженным, особенно на участках: Площадь Труда, улица Станиславского, Ватутина, Советское шоссе, на правом берегу — Большевистская. Однако в целом, для утреннего часа-пик 3−4 балла, конечно, не рекорд.

Олеся Герасименко, Корреспондент: «Как прогнозируют аналитики портала “Яндекс Пробки”: дальше — больше. И пусть 1 сентября — не самый напряженный день на дорогах Новосибирска, по опыту предыдущих лет городских трафик сразу после Дня знаний заметно увеличивается».

.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
США потратят миллионы на борьбу с информационным влиянием России
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Стало известно, почему Трамп передумал строить небоскреб в Москве
10 способов декорировать пустую стену
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь