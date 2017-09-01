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08:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Синоптики: Сентябрь южноуральцев еще побалует теплом и принесет прохладу

Наступил сентябрь — первенец и новосел календарной осени, румянец осени, ее зенит. Сентябрь — золотое лето, бархатный месяц с зеленым золотом, листопадник.

Источник: Uralpress.ru

В Челябинской области синоптики обещают первые три дня сентября теплыми и даже местами по-летнему жаркими (второго и третьего сентября, по прогнозам, воздух прогреется до плюс 31−34 градусов). Последующая неделя будет прохладной. Это чтобы ученики осознали, что лето и отдых закончились и пора засучить рукава и заняться важным делом в своей жизни — учебой. В понедельник, 4 сентября, начнутся дожди и понижение температуры воздуха. Столбик термометра не будет подниматься выше 13 градусов, а в отдельные дни — и 8 градусов.

За небольшим похолодание в регионе установится зрелое «бабье» лето. Вторая декада сентября прогнозируется теплой — до плюс 20−26 градусов. При этом вероятны дожди. Месяц завершится новым понижением температуры воздуха.

С 13 по 16 сентября возможна магнитная буря категории G1 (слабая), с 17 по 23 сентября- возмущения магнитосферы Земли.

В течение сентября световой день сократится более чем на два часа.

За начало осени метеорологи принимают день, к которому приходит 60 процентов вегетационного периода, считая от начала лета. В Москве начало осени приходится на 6 сентября. В северном полушарии астрономическая осень начинается 23 сентября. На северо-западе европейской части страны осень начинается 12 — 15 сентября.

Осень делится на три периода: от отлета стрижей, с момента полной окраски листьев у большинства деревьев на осеннюю, от окончания массового листопада у большинства деревьев. Существуют и другие индикаторы подсезонов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первую декаду сентября среднее многолетнее значение температуры воздуха в Челябинске составляет плюс 12,9 градуса. Температурные минимум и максимум были установлены в 1958 году и в 2006 году — тогда среднедекадные температуры воздуха были 7,6 градуса и 20,1 градуса соответственно. Максимальная температура воздуха в сентябре достигала 29−34 градусов, минимальная — минус 9−14 градусов.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. Суммарная продолжительность дождя в сентябре составляет 70−110 часов. В холодные годы во второй и третьей декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается временный снежный покров (1974 и 1977 годы). 30 сентября 1976 года в горных районах области установился постоянный снежный покров.

В Древнем Риме сентябрь был первоначально седьмым по счету месяцем года и назывался септембером. В Древней Руси сентябрь величали по примеру римского календаря — септемврием.

Первый осенний месяц сентябрь назывался на Руси «листопадом», у словаков — «груденем», на Украине — «вересенем». Имел он и другое название — «ревун», потому что именно в сентябре начинались осенние холодные ветры. Но в середине — конце сентября ждали наступления тихого и солнечного «бабьего лета», когда солнце греет еще по-летнему, но утренние холода уже дают о себе знать. В сентябре принято заканчивать полевые работы, и не случайно когда-то он был первым месяцем в году: старый год заканчивался, и начинался год нового урожая.

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