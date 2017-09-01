В Самаре в День знаний запрещена парковка у трёх вузов

Источник: Аргументы и факты

По информации администрации Самары, 1 сентября, в День знаний, в связи с проведением торжественных мероприятий, временно изменится схема движения и парковки транспорта на следующих участках улиц:

— с 20:00 31 августа до 16:00 1 сентября в связи с проведением торжественного мероприятия «День Знаний СамГТУ» будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (без ограничения движения) по Волжскому проспекту от Чкаловского спуска до дома № 47 по Волжскому проспекту;.

— с 08:00 до 10:00 1 сентября в связи с проведением торжественной линейки ГБОУ ВО Самарская государственная областная академия (Наяновой) будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (без ограничения движения) на площади Чапаева;.