Алматинцы раскупают дорогостоящих баранов для Курбан айта

Источник: Nur.kz

Мусульмане всего мира сегодня празднуют первый день Курбан-айта — праздника жертвоприношения. В Алматы заранее были определены места, где пройдет ритуальный забой скота.

В этом году у праздника есть особенность — Курбан-айт проводится в пятницу — священный для мусульман день. Такое совпадение — большая редкость.

Так, из 49 мечетей, находящихся в городе, лишь несколько получили разрешение на то, чтобы зарезать барашка на своей территории. Главным условием является отдельное место для жертвоприношения, оснащенное водопроводом и канализацией.

С раннего утра в мечетях проходит Курбан-намаз — молитва, лишь после которой можно начинать жертвоприношение. Барана можно приобрести как на базаре, так и прямо на территории мечети.

Например, в мечеть «Таугуль» привезли около 200 баранов. Все они соответствуют нормам шариата. Возраст животных — от 6 месяцев до трех лет. Цена — от 35 до 45 тысяч, сообщили торговцы.

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Главный имам мечети Нуржан Таласулы рассказал, что к жертвоприношению привлечены семь мясников, каждый из которых обучен, как правильно зарезать животное по шариату.

Они специально заранее проходили обучение и получили сертификаты. Кроме того, мясники соответствуют всем требованиям государственного закона — у них в обязательном порядке наличествуют санкнижки.

Под бойню отведено довольно просторное помещение, баранов режут таким образом, чтобы живые особи не видели смерти своего сотоварища — таков закон шариата, иначе жертвоприношение не будет принято.

Кроме того, нельзя выкидывать внутренности и остатки туши — кишки аккуратно промывают женщины, шкуры складывают в определенное место, головы палят и складывают в сторону. Еще несколько баранов ждут своей участи.

Как известно, треть мяса принесенного в жертву барана остается для семьи, треть отдают соседям и родственникам и еще треть нужно раздать малоимущим. В 11 часов дня в мечети начнется раздача мяса для нуждающихся, а продолжаться раздача будет до вечера все три дня айта.

«Духовное управление мусульман всегда с особым вниманием относится к нуждающимся семьям, потому по приказу Верховного муфтия Ержана Малгажулы мы раздадим мясо многодетным семьям, малоимущим, инвалидам. В этом году подали заявки 270 человек от нуждающихся семей», — рассказал имам Нуржан Таласулы.

Мяса должно хватить всем — тушу одного барана планируют делить на две-три семьи. По признанию имама, с каждым годом количество людей, кто хочет сделать жертвоприношение, растет. Так, если в 2015 году в мечети «Таугуль» зарезали 150 баранов, в прошлом — 180, то в этом уже количество равняется 200.

Кроме овец мусульманин может принести в жертву и другое животное — корову или верблюда, но это редкость, говорит имам, в мечети ни в прошлом году, ни в этом таких случаев не было.

На базаре, который сегодня обосновался на улице Рыскулова, недалеко от улицы Саина, торговля идет бойко. Торговцы признаются, что к 9 утра у многих уже проданы почти все бараны. Стоимость разная — от 15 тысяч до 60 000 тенге. Говорят, одного барана продали за 70 тысяч тенге.

В среднем выходит, что килограмм скота стоит в среднем 1000 тенге. По сути, цены сохранились на прошлогоднем уровне. Торговцы рассказывают, что предпочтения в породе мелкого рогатого скота зависят от национальности покупателя!

Так, турки или азербайджанцы, живущие в Алматы, например, предпочитают мериносов, а казахи выбирают курдючных овец.