В новом сквере Челябинска появился каштан Высоцкого

В литературном сквере Публички появился каштан Владимира Высоцкого, ель Афанасия Фета, клён Сергея Есенина и других великих авторов. Всего было высажено более 30 растений — каждому присвоено имя.

«Литературный сквер мы планировали очень долго — от идеи благоустройства до самого сквера. Мы хотели сделать это большое пространство комфортным и удобным для горожан нашего города и, прежде всего, для читателей нашей библиотеки. Сегодня у вас будет возможность сделать такой заключительный аккорд — посадить деревья, которые украсят наш литературный сквер», — отметила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.