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08:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В новом сквере Челябинска появился каштан Высоцкого

В центре Челябинска 31 августа открылся новый сквер.

Территорию возле Публичной библиотеки теперь украшают именные деревья великих писателей и поэтов, которые классики воспели в своем творчестве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В литературном сквере Публички появился каштан Владимира Высоцкого, ель Афанасия Фета, клён Сергея Есенина и других великих авторов. Всего было высажено более 30 растений — каждому присвоено имя.

«Литературный сквер мы планировали очень долго — от идеи благоустройства до самого сквера. Мы хотели сделать это большое пространство комфортным и удобным для горожан нашего города и, прежде всего, для читателей нашей библиотеки. Сегодня у вас будет возможность сделать такой заключительный аккорд — посадить деревья, которые украсят наш литературный сквер», — отметила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Здесь можно также подключиться к Wi-Fi, почитать электронную книгу, послушать стихи челябинских поэтов и отдохнуть всей семьей.

Сквер создан при участии БЭФ «Моя планета».

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