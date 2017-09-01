Специалисты рассказали о погоде в Прикамье в сентябре

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ сообщили о том, какую погоду в сентябре следует ожидать пермякам. Так, в Пермском крае, на юго-востоке территории температура ожидается ниже нормы на 0,5°, а по северо-западу — выше нормы на 1°. Количество осадков будет значительно ниже климатической нормы, от 40 до 60%, и лишь по югу, где 4—5 сентября пройдут сильные дожди, поэтому осадков будет больше.