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08:54 (мск), источник: Новости Перми

Специалисты рассказали о погоде в Прикамье в сентябре

По предварительным прогнозам, в текущем месяце будет дефицит осадков, а температура воздуха будет близка к норме.

Источник: Новости Перми

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ сообщили о том, какую погоду в сентябре следует ожидать пермякам. Так, в Пермском крае, на юго-востоке территории температура ожидается ниже нормы на 0,5°, а по северо-западу — выше нормы на 1°. Количество осадков будет значительно ниже климатической нормы, от 40 до 60%, и лишь по югу, где 4—5 сентября пройдут сильные дожди, поэтому осадков будет больше.

Похожая ситуация была в в сентябре 2014 года. Тогда температура была около нормы. Часто наблюдались заморозки, но в третьей декаде установилась малооблачная и теплая погода. Подобного развития событий можно ожидать и на этот раз, однако самым теплым днем месяца, по всей видимости, станет 2 сентября, когда по югу края температура повысится до +27°.

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