Специалисты рассказали о погоде в Прикамье в сентябре
По предварительным прогнозам, в текущем месяце будет дефицит осадков, а температура воздуха будет близка к норме.
По предварительным прогнозам, в текущем месяце будет дефицит осадков, а температура воздуха будет близка к норме.
Специалисты
Похожая ситуация была в в сентябре 2014 года. Тогда температура была около нормы. Часто наблюдались заморозки, но в третьей декаде установилась малооблачная и теплая погода. Подобного развития событий можно ожидать и на этот раз, однако самым теплым днем месяца, по всей видимости, станет 2 сентября, когда по югу края температура повысится до +27°.