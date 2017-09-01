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08:46 (мск), источник: Sputnik.md

Более 36 тысяч первоклассников пошли сегодня в школу

Более 36 тысяч детей в Молдове зачислены в первый класс, сообщили в Министерстве просвещения и культуры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в Молдове официально начался учебный год — 1 сентября традиционно дети пошли в школу.

Повсюду в Кишиневе суета, вовсю идут праздничные линейки.

Министерство просвещения и культуры сообщило, что заявления на зачисление в школу принимаются до 5 сентября.

Всего зачислены были более 36 тысяч первоклассников, они получат в подарок от государства букварь.

В прошлом году первоклашек было примерно столько же, в 2016-ом — в первый класс пошли 36,8 тыс детей.

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