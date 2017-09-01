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08:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Эпидемия африканской чумы приближается к Новосибирской области

Уничтожены тысячи животных.

На территории СФО регистрируют вспышки африканской чумы в Иркутской и Омской областях. Границы Новосибирской области стерегут от больных животных.

«Сейчас ведется большая работа по предотвращению попадания инфекции на территорию области: ведётся дежурство, контроль на постах ДПС, особенно это касается границы с Омской областью. Тут мы во взаимодействии с областной службой управления ветеринарии и службой ГИБДД», — сказал руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Так в Омской области уже уничтожено 14 тысяч животных. Отслеживаются как домашние свиньи, так и дикие кабаны.

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