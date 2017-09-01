Эпидемия африканской чумы приближается к Новосибирской области

На территории СФО регистрируют вспышки африканской чумы в Иркутской и Омской областях. Границы Новосибирской области стерегут от больных животных.

«Сейчас ведется большая работа по предотвращению попадания инфекции на территорию области: ведётся дежурство, контроль на постах ДПС, особенно это касается границы с Омской областью. Тут мы во взаимодействии с областной службой управления ветеринарии и службой ГИБДД», — сказал руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.