Количество прямых рейсов из Самары в Дубай выросло до семи в неделю

Обслуживать это направление, популярность которого стремительно растет, в новом сезоне будут сразу два перевозчика — «Уральские авиалинии» и Flydubai. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, авиакомпании значительно нарастят частоту полетов из Самары: Flydubai с 2 до 5 рейсов в неделю, «Уральские авиалинии» — до 2 рейсов в неделю (ранее один рейс по субботам с ноября до конца зимних каникул).

Напомним, по итогам первого полугодия 2017 года пассажиропоток на маршруте Самара-Дубай увеличился в 2,5 раза, до 17 тыс. пассажиров. Одной из главных причин стало решение об упрощении визового режима между ОАЭ и Россией. Так, с 1 февраля 2017 года гражданам РФ, планирующим туристические поездки в ОАЭ, не требуется заранее оформлять электронные визы. Они выдаются по прибытию в страну, причем бесплатно (раньше для взрослого путешественника виза стоила 85 долларов).