Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
10 чудовищных медицинских ошибок
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Россиянка Рыболовлева, получившая $600 млн после развода (фото)
Чемпион мира по легкой атлетике о нападении: меня жестоко избили
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:47 (мск), источник: Volga News

Количество прямых рейсов из Самары в Дубай выросло до семи в неделю

В осенне-зимнем расписании Международного аэропорта Курумоч, которое вступит в силу 29 октября 2017 года, запланированы семь прямых регулярных рейсов в неделю по маршруту Самара — Дубай. Улететь в крупнейший город ОАЭ можно будет во все дни, кроме вторника.

Обслуживать это направление, популярность которого стремительно растет, в новом сезоне будут сразу два перевозчика — «Уральские авиалинии» и Flydubai. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, авиакомпании значительно нарастят частоту полетов из Самары: Flydubai с 2 до 5 рейсов в неделю, «Уральские авиалинии» — до 2 рейсов в неделю (ранее один рейс по субботам с ноября до конца зимних каникул).

Напомним, по итогам первого полугодия 2017 года пассажиропоток на маршруте Самара-Дубай увеличился в 2,5 раза, до 17 тыс. пассажиров. Одной из главных причин стало решение об упрощении визового режима между ОАЭ и Россией. Так, с 1 февраля 2017 года гражданам РФ, планирующим туристические поездки в ОАЭ, не требуется заранее оформлять электронные визы. Они выдаются по прибытию в страну, причем бесплатно (раньше для взрослого путешественника виза стоила 85 долларов).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ВТБ24 открыл в Самаре крупный сервисный центр
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Лавров рассказал об «индивидуальном брейк-дансе» США
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь