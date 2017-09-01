Количество прямых рейсов из Самары в Дубай выросло до семи в неделю
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Обслуживать это направление, популярность которого стремительно растет, в новом сезоне будут сразу два перевозчика — «Уральские авиалинии» и Flydubai. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, авиакомпании значительно нарастят частоту полетов из Самары: Flydubai с 2 до 5 рейсов в неделю, «Уральские авиалинии» — до 2 рейсов в неделю (ранее один рейс по субботам с ноября до конца зимних каникул).
Напомним, по итогам первого полугодия 2017 года пассажиропоток на маршруте