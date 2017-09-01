Дожди и грозы ожидаются в Приангарье в выходные
По прогнозам Гидрометцентра, 2 и 3 сентября в отдельных районах Приангарья пройдут дожди и грозы, местами — ливни. Кроме того, по региону пронесется ветер с порывами до 10−15 м/с.
По прогнозам Гидрометцентра, 2 и 3 сентября в отдельных районах Приангарья пройдут дожди и грозы, местами — ливни. Кроме того, по региону пронесется ветер с порывами до 10−15 м/с.
Ночью в субботу столбик термометра будет показывать от +8 до +13 градусов, при прояснении от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов, при облачной погоде до +9, +14 градусов.
В ночное время в воскресенье будет +6, +11 градусов, при прояснении +1, +6 градусов. Дневная температура зафиксируется на отметках +13, +18 градусов, при облачной погоде на +10 градусах.