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09:59 (мск), источник: АиФ Иркутск

Дожди и грозы ожидаются в Приангарье в выходные

По прогнозам Гидрометцентра, 2 и 3 сентября в отдельных районах Приангарья пройдут дожди и грозы, местами — ливни. Кроме того, по региону пронесется ветер с порывами до 10−15 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 69% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2017

Ночью в субботу столбик термометра будет показывать от +8 до +13 градусов, при прояснении от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов, при облачной погоде до +9, +14 градусов.

В ночное время в воскресенье будет +6, +11 градусов, при прояснении +1, +6 градусов. Дневная температура зафиксируется на отметках +13, +18 градусов, при облачной погоде на +10 градусах.

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