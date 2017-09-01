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10:03 (мск), источник: VLADNEWS

Выходные во Владивостоке будут солнечными и теплыми

Осадков не ожидается.

Минувший день во Владивостоке был солнечным и теплым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Столбик термометра поднялся до +21…+23 °C, а ночью не опустился ниже +12…+14 °C.

Сегодня, 1 сентября, погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +19…+26 °C. Во Владивостоке в первый день нового учебного года, солнечно, без осадков, воздух прогреется до +21…+23 °C.

В выходные дни в средней тропосфере над Приморьем будет смещаться высотный циклон. Увеличится количество облачности, местами пройдут небольшие и умеренные дожди кратковременного характера, в отдельных районах возможны грозы. Ночные температуры +10…+15 °C, при прояснениях в горных районах +3…+8 °C. Днем воздух будет прогреваться до +18…+24 °C.

Во Владивостоке завтра переменная облачность, без существенных осадков. При юго-восточном ветре температура воздуха в разных районах города поднимется до +20…+23 °C. В воскресенье в городе осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

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