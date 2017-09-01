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10:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Утренний туман прокомментировал руководитель Росприроднадзора

Вопреки прогнозам синоптиков о ясном небе, Челябинск этим утром накрыл густой туман. Горожане сразу же засомневались, что это — природное явление или очередная порция выбросов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Туман создал проблемы не только для автомобилистов — видимость на дорогах сильно осложнена, но и для пилотов, а соответственно — пассажиров. По данным электронного табло на сайте аэропорта Челябинска, задерживаются посадка и взлет нескольких рейсов. В частности, самолёты из Москвы и Антальи не могут приземлиться в южноуральской столице, их посадили в Уфе, Казани и Перми. Людям предоставили места в гостиницах. Семья Бодориных вернётся домой поздним вечером, а ведь сегодняшний день должен был стать одним из самых важных в жизни.

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«Все хорошо, гуляем, не жалуемся, единственное, что пропустили 1 сентября, детям — в школу, в первый класс у меня сын идет, поэтому это очень огорчает», — рассказал по телефону из Казани Тимофей Бодорин.

По данным Росприроднадзора, то, что происходит сегодня в Челябинске, это природный туман в условиях режима неблагоприятных метеоусловий. Есть и другие факторы.

«Свой вклад, как обычно, вносят и промпредприятия (это порядка 50% выбросов), и транспорт, количество которого на улицах увеличилось, потому что люди возвращаются из отпусков. Стоит дымка, смог над садоводческими товариществами. То есть жгут граждане, судя по всему, и мусор, и ботву», — прокомментировал Виталий Курятников, Руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области.

Прогноз на следующую неделю в Росприроднадзоре дают оптимистичный — режим НМУ, возможно, будет снят.

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