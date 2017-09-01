Волгоградским студентам увеличат стипендии
Финансовую поддержку талантливых школьников и студентов усилят в Волгоградской области.
Финансовую поддержку талантливых школьников и студентов усилят в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, власти расширят категории талантливых обучающихся средних и высших образовательных учреждений, демонстрирующих высокие результаты в учебе и
«Именные стипендии из регионального бюджета будут назначаться школьникам и обучающимся в профессиональных образовательных организациях, в том числе выпускникам школ, получившим 100 баллов на ЕГЭ по ведущим профильным предметам, необходимым для поступления в вуз, а также студентам-отличникам», — отметили в обладмине. Основанием для получения выплат будут также считаться успехи в