Волгоградским студентам увеличат стипендии

«Именные стипендии из регионального бюджета будут назначаться школьникам и обучающимся в профессиональных образовательных организациях, в том числе выпускникам школ, получившим 100 баллов на ЕГЭ по ведущим профильным предметам, необходимым для поступления в вуз, а также студентам-отличникам», — отметили в обладмине. Основанием для получения выплат будут также считаться успехи в научно-исследовательской работе, искусстве, спорте, профессиональном мастерстве, победы во всероссийских олимпиадах. «Предполагается также включить в перечень получателей именных стипендий региона и победителей чемпионата World Skills», — добавили в ведомстве.