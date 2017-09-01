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09:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На Бору открылась школа с бассейном и шахматным полем

Новое здания средней школы № 1 в городе Бор Нижегородской области открылось 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В школе 3 этажа с 36 классами, в том числе 2 современных кабинета информационных технологий, мобильный компьютерный класс. Каждый предметный кабинет оснащен интерактивным оборудованием, кабинет физики имеет цифровую лабораторию, кабинеты биологии оснащен оборудованием для проведения лабораторных работ. Кроме того, в школе расположены два спортивных зала и бассейн (4 дорожки по 25 метров), актовый зал на 600 мест. Пол в фойе второго этажа представляет шахматную доску для игры в ростовые шахматы, на территории школы размещены спортивные площадки. В школе будет обучаться 1008 детей.

Школа построена в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016−2025 годы». В прошлом году по этой программе в регионе открылись новое здание лицея в Семенове и учебный корпус средней школы в Бутурлино.

Всего в Нижегородской области 1 сентября за парты сядут 316 970 учащихся, в том числе 36 367 первоклассников, что на 937 первоклассников больше по сравнению с 2016 годом. Все общеобразовательные организации региона приняты межведомственными комиссиями к новому учебному году до 15 августа 2017 года. Комиссиями принято 890 общеобразовательных организаций.

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