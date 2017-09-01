На Бору открылась школа с бассейном и шахматным полем

В школе 3 этажа с 36 классами, в том числе 2 современных кабинета информационных технологий, мобильный компьютерный класс. Каждый предметный кабинет оснащен интерактивным оборудованием, кабинет физики имеет цифровую лабораторию, кабинеты биологии оснащен оборудованием для проведения лабораторных работ. Кроме того, в школе расположены два спортивных зала и бассейн (4 дорожки по 25 метров), актовый зал на 600 мест. Пол в фойе второго этажа представляет шахматную доску для игры в ростовые шахматы, на территории школы размещены спортивные площадки. В школе будет обучаться 1008 детей.

Школа построена в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016−2025 годы». В прошлом году по этой программе в регионе открылись новое здание лицея в Семенове и учебный корпус средней школы в Бутурлино.