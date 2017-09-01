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12:58 (мск), источник: ТАСС

Пять пабликов в «ВКонтакте», которые помогают учиться

Мемы могут не только смешить, но и давать новые знания — как детям, так и взрослым. Эти паблики легко рассказывают о философских концепциях, новейшей истории и душевных метаниях Льва Толстого.

О «поколении ЕГЭ» принято тяжело вздыхать: музеям они предпочитают Instagram, Пушкину — Оксимирона. Но нет ничего странного в том, что дети, выросшие в обнимку с планшетами, мыслят по-другому. «Каждое следующее поколение школьников воспринимает информацию иначе, чем предыдущее, — говорит преподаватель истории московского Лицея Высшей школы экономики Василий Кузнецов. — Вы умеете считать на счетах? А логарифмической линейкой воспользоваться сможете? У современного школьника в кармане лежит девайс, который все посчитает сам, надо только на кнопку нажать. У него другое восприятие реальности». Василий знает, как подстроиться под это восприятие: он тот самый учитель, что в январе этого года прочитал школьникам рэп об Иване Грозном.

Можно ворчать по поводу того, что современные дети вместо учебников читают паблики в соцсети «ВКонтакте». А можно сделать так, чтобы эти паблики их не только развлекали, но и учили. Мы сделали подборку таких публичных страниц, доказывающую: мемы и смешные картинки могут быть полезными. Авторы большинства из них — студенты. Создавая мемы об истории, философии или физике, они не только помогают учиться другим, но и учатся сами.

«Человек лучше усваивает информацию, которую получает в момент какого-то эмоционального переживания, — говорит Василий Кузнецов. — Это может быть страх, а может быть радость». Рассказываем, как смех и радость помогают учиться.

Она развалилась

Паблик существует с 2014 года, он посвящен эпохе распада СССР и началу 1990-х годов. В постах — архивные фотографии, вырезки из газет и киноподборки.

Аудитория — более 100 тыс. человек, в основном мужчины 24−35 лет. Женщин среди читателей 16%, а школьников обоих полов — всего 5%. «Часть нашей аудитории — это те, кто ностальгируют по эпохе, для них 1990-е — это детство или отрочество, — говорит создатель страницы историк и журналист Евгений Бузев. — Вторая категория — молодежь, которая родилась либо в конце десятилетия, либо в начале нулевых. Они не находят ответов на свои вопросы в учебниках». В этом году по материалам «Она развалилась» вышла книга.

Историю последних лет у нас преподают слабо. Многие вопросы совершенно не раскрываются. Для ответа на какие-то политические вызовы сегодняшнего дня необходимо заглянуть в прошлое, понять биографию определенного человека. Так, сами того не желая, мы отчасти стали образовательным проектом.
Евгений Бузев
создатель страницы "Она развалилась"

Физтехи шутят

Слоган паблика — «Мы несем «Аш Ню» (h? — это произведение постоянной Планка h на частоту излучения ?. Так в физике принято записывать энергию кванта света). «Это метафора — мы несем просвещение в массы, — говорит создатель паблика, выпускник Московского физико-технического института Михаил Ерохин. — Хотя, возможно, для некоторых «Аш Ню» звучит по-дурацки».

«Нести «Аш Ню» студенты МФТИ начали в 2010 году с онлайн-радио, которое делалось «на коленке». Сейчас в вузе есть целая медиакоманда, которая занимается и радио, и видеоблогами на YouTube, и страницами в социальных сетях. А у паблика в «ВКонтакте», который создавался как развлечение для студентов МФТИ, более 57 тыс. подписчиков. Теперь его читают и школьники, и студенты, и просто «мимопроходящие» пользователи. Аудитория в основном мужская: 66% мужчин против 34% женщин.

Сейчас наш паблик — скорее развлечение. Однако мы стараемся делать его более глубоким и просветительским, и местами это уже получается. Иногда люди пишут в комментариях: "Я не понял шутку, объясните". И другие пользователи объясняют: смотри, есть такая штука, она работает так, поэтому шутка вот так построена. Наша сверхзадача — популяризация научного образа мысли среди молодежи. А еще мне хотелось бы раскачать паблик так, чтобы это онлайн-собрание "технарей и сочувствующих" можно было вывести в полноценное офлайн-сообщество.
Михаил Ерохин
создатель паблика "Физтехи шутят"

Comedic History

Паблик создан в 2016 году, и у него уже более 19 тыс. подписчиков. В основном это юноши, учащиеся в школе. Но более 10% читателей — мужчины старше 45 лет.

Контент — смешные картинки с комментариями и историческими аллюзиями. В альбоме группы есть шаблоны для создания мемов, и каждый подписчик может предложить свою шутку. Создатель группы — тренер по боксу Виктор Жуков, его помощник и администратор Валентин Войтенко учится на журналиста. Человеку, не увлекающемуся историей, понятен не каждый мем. Но многое проясняется в комментариях пользователей.

Мы любим историю и все, что с ней связано. Поэтому если есть возможность рассказать о каком-то историческом событии и подать это в веселом ключе, то почему бы ею не воспользоваться? Конечно, на особо значимую роль в образовании мы не претендуем, но нередко после публикации каких-то постов подписчики, не поняв шутки, идут шерстить "Википедию". Это, как мне кажется, уже неплохо.
Валентин Войтенко
создатель паблика Comedic History

Лев Толстой. Секрет успеха

Паблик существует с 2015 года, у него более 16 тыс. подписчиков. Как говорит его создатель, выпускник литературного института имени Горького Иван Роговой, никакой рекламы не понадобилось — «удивительно быстро разлетелось только на репостах».

Авторы выбирают цитаты из дневников и записных книжек русского писателя, сопровождая их иллюстрациями. В первом посте была запись: «22 сентября. Я очень опустился». Подписчики узнают, сколько Толстой проигрывал в карты и как он «тяготился одиночеством, праздностью и отсутствием женщин». Это возможность узнать неизвестного Толстого — хотя все дневники давно опубликованы, мало кто их читает. Основная аудитория паблика — девушки от 18 до 27 лет.

Я очень люблю Льва Николаевича Толстого. Я читал все его главные произведения. И видел, что многие из них сильно различаются — как будто их два разных человека писали. Я захотел понять, в чем дело, и стал читать его дневники. И узнал совсем не того Толстого, к которому мы привыкли в школе. А еще у меня много друзей, которые много работают и ненавидят себя за каждый момент безделья. И мне казалось, что пример Льва Николаевича, который иногда позволял себе не работать, но стал великим, может кого-то поддержать. Он мог писать в дневнике, что "сегодня опять ничего не делал". Но при этом у него есть 90-томное собрание сочинений.
Иван Роговой
создатель паблика "Лев Толстой. Секрет успеха"

Философия для тупых

«Тут мы будем обрисовывать простым языком сложные мысли всяких там философов. Чисто раскидаем на пальцах об истории философии, ее предназначении, персоналиях», — пообещал создатель паблика Владислав Зубов в первом посте. Он был опубликован совсем недавно — в мае этого года.

За несколько месяцев существования у паблика набралось чуть более тысячи подписчиков, в основном это юноши от 18 до 21. Сам Владислав Зубов — студент, он учится на экономиста. Как признается сам — «для галочки»: философия и психология ему гораздо интереснее.

Я считаю, что философия — это наука о жизни. Но если ты читаешь какого-нибудь Канта, то ничего не поймешь. Простых разъяснений философских теорий я в интернете не видел. Мне всегда приходилось читать много материалов, чтобы что-то понять. А еще говорят, что, если хочешь чему-то научиться, надо учить этому других. Я начал растолковывать теории простым языком. Сначала это было просто хобби. Теперь я сижу и "катаю" статьи.
Владислав Зубов
создатель паблика "Философия для тупых"

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова, Виктория Сальникова.

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