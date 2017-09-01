В Пермском институте Росгвардии впервые открылся курс инженеров и связистов
В этом году учебу в четырех институтах, действующих в системе Росгвардии, начали учебу около тысячи первокурсников.
В этом году учебу в четырех институтах, действующих в системе Росгвардии, начали учебу около тысячи первокурсников.
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пермский военный институт Росгвардии впервые начнет готовить инженеров и связистов в новом учебном году. Об этом ТАСС сообщили в
«В этом учебном году в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ открывается набор для подготовки инженеров и связистов», — сказал сотрудник
Всего в системе Росгвардии действуют четыре военных института — в
«С учетом задач, выполняемых Росгвардией, в военных институтах была усовершенствована система подготовки кадров», — добавил собеседник агентства. По его словам, теперь курсанты максимально погружаются в тематику направлений войск, связанных с их будущей профессией.
В ведомстве отметили, что в связи с необходимостью в офицерских кадрах в Новосибирском военном институте проводится дополнительна подготовка офицеров ОМОН.