В Пермском институте Росгвардии впервые открылся курс инженеров и связистов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пермский военный институт Росгвардии впервые начнет готовить инженеров и связистов в новом учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В этом учебном году в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ открывается набор для подготовки инженеров и связистов», — сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в системе Росгвардии действуют четыре военных института — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. В этом году около тысячи первокурсников начали в них учебу.

«С учетом задач, выполняемых Росгвардией, в военных институтах была усовершенствована система подготовки кадров», — добавил собеседник агентства. По его словам, теперь курсанты максимально погружаются в тематику направлений войск, связанных с их будущей профессией.