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10:12 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале отец-алиментщик подарил дочери на 1 сентября половину дома

Житель Шалинского района более двух лет всячески избегал выплаты алиментов в пользу дочери, и лишь угроза административного ареста заставила нерадивого отца выполнить свои родительские обязанности.

«У меня уже другая семья», — отвечал он на все требования судебных приставов погасить образовавшуюся задолженность. Правда, злостным уклонистом должник не являлся: частично он все-таки платил алименты, но не регулярно.

«В отношении должника применялась, в частности, такая мера принудительного воздействия как ограничение в праве выезда за пределы страны, но только угроза наказания в виде административного ареста или обязательных работ возымела действие», — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

Накануне Дня знаний должник предоставил в контролирующий орган документы о том, что передает половину принадлежащей ему жилого дома бывшей жене, как законному представителю своей тринадцатилетней дочки. Так же он предоставил расписку, что доля недвижимости покрывает сумму задолженность и все будущие платежи по алиментам вплоть до сентября 2019 года.

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