На Урале отец-алиментщик подарил дочери на 1 сентября половину дома

«У меня уже другая семья», — отвечал он на все требования судебных приставов погасить образовавшуюся задолженность. Правда, злостным уклонистом должник не являлся: частично он все-таки платил алименты, но не регулярно.

«В отношении должника применялась, в частности, такая мера принудительного воздействия как ограничение в праве выезда за пределы страны, но только угроза наказания в виде административного ареста или обязательных работ возымела действие», — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.