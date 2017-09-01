Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса Мирей Дарк
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
В Госдепе США сделали заявление о военных учениях России
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге будут сносить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru. УГМК-Холдинг намерен снести недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга.

Ранее «УралПолит.Ru» писал, что недостроенную телебашню и земельный участок под ней передадут пока несуществующему акционерному обществу «Ледовая арена», с инициативой создания которого выступила УГМК. На данном участке компания и правительство области планируют возвести ледовую арену на 15 тысяч зрителей.

«Стоит бетонная труба, все почему-то называют ее телебашней. Там нет ничего от телебашни. Стоит… странное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет город… Трубу будем сносить», — пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на гендиректора УГМК Андрея Козицына.

По его словам, сейчас готовится проект демонтажа. Взрывать ее не будут. УГМК надеется ликвидировать сооружение до начала ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге.

Ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев высказал мнение, что телебашня не украшает город. По его словам, использовать ее по прямому назначению уже невозможно, так как сейчас действуют иные телекоммуникационные технологии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге будут сносить
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь