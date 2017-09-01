Недостроенную телебашню в Екатеринбурге будут сносить
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru.
Ранее «УралПолит.Ru» писал, что недостроенную телебашню и земельный участок под ней передадут пока несуществующему акционерному обществу «Ледовая арена», с инициативой создания которого выступила УГМК. На данном участке компания и правительство области планируют возвести ледовую арену на 15 тысяч зрителей.
«Стоит бетонная труба, все
По его словам, сейчас готовится проект демонтажа. Взрывать ее не будут. УГМК надеется ликвидировать сооружение до начала ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге.
Ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев высказал мнение, что телебашня не украшает город. По его словам, использовать ее по прямому назначению уже невозможно, так как сейчас действуют иные телекоммуникационные технологии.