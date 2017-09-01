Недостроенную телебашню в Екатеринбурге будут сносить

Ранее «УралПолит.Ru» писал, что недостроенную телебашню и земельный участок под ней передадут пока несуществующему акционерному обществу «Ледовая арена», с инициативой создания которого выступила УГМК. На данном участке компания и правительство области планируют возвести ледовую арену на 15 тысяч зрителей.

«Стоит бетонная труба, все почему-то называют ее телебашней. Там нет ничего от телебашни. Стоит… странное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет город… Трубу будем сносить», — пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на гендиректора УГМК Андрея Козицына.

По его словам, сейчас готовится проект демонтажа. Взрывать ее не будут. УГМК надеется ликвидировать сооружение до начала ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге.