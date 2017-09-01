В Новосибирске началось голосование на конкурсе «125 идей для Новосибирска», об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Городской открытый конкурс «125 идей для Новосибирска» выходит на новый этап — голосования за проекты. Конкурсная комиссия отобрала 250 из 1298 заявок: по 20 для каждого района Новосибирска и 50 общегородских. Теперь горожанам предстоит выбрать из этих 250 предложений 125 идей, которые будут реализованы к юбилею города.

Напомним, что открытый городской конкурс «125 идей для Новосибирска» стартовал 1 июня. С инициативой его проведения вступил мэр Анатолий Локоть, подчеркнувший, что нельзя оставлять горожан в стороне от процесса принятия решений при подготовке к 125-летию. Предложить свою идею по улучшению жизни в Новосибирске мог каждый житель.

С 1 сентября этот список появился на официальном сайте конкурса (http://125nsk.ru/) и каждый участник голосования сможет выбрать по шесть понравившихся ему предложений — три общегородского и три районного масштаба.

Этап голосования продлится до 1 октября. Для того, чтобы принять участие в выборе, пользователи сайта должны зарегистрироваться в личном кабинете и проголосовать за три идеи общегородского и три идеи районного значения.

Для тех жителей Новосибирска, которые хотят проголосовать, но не могут сделать это на официальном сайте, организаторы конкурса предусмотрели дополнительный канал связи.