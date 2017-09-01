В Новосибирске началось голосование на конкурсе «125 идей для Новосибирска»
Новосибирцам предстоит выбрать 125 идей, которые будут реализованы к 125-летию города, рассказали в мэрии.
Новосибирцам предстоит выбрать 125 идей, которые будут реализованы к 125-летию города, рассказали в мэрии.
В Новосибирске началось голосование на конкурсе «125 идей для Новосибирска», об этом сообщает
Городской открытый конкурс «125 идей для Новосибирска» выходит на новый этап — голосования за проекты. Конкурсная комиссия отобрала 250 из 1298 заявок: по 20 для каждого района Новосибирска и 50 общегородских. Теперь горожанам предстоит выбрать из этих 250 предложений 125 идей, которые будут реализованы к юбилею города.
Напомним, что открытый городской конкурс «125 идей для Новосибирска» стартовал 1 июня. С инициативой его проведения вступил мэр Анатолий Локоть, подчеркнувший, что нельзя оставлять горожан в стороне от процесса принятия решений при подготовке к 125-летию. Предложить свою идею по улучшению жизни в Новосибирске мог каждый житель.
С 1 сентября этот список появился на официальном сайте конкурса (http://125nsk.ru/) и каждый участник голосования сможет выбрать по шесть понравившихся ему предложений — три общегородского и три районного масштаба.
Этап голосования продлится до 1 октября. Для того, чтобы принять участие в выборе, пользователи сайта должны зарегистрироваться в личном кабинете и проголосовать за три идеи общегородского и три идеи районного значения.
Для тех жителей Новосибирска, которые хотят проголосовать, но не могут сделать это на официальном сайте, организаторы конкурса предусмотрели дополнительный канал связи.
Выбрав понравившиеся варианты, жители могут сообщить их по горячему телефону: 258−77−13.