В Челябинске открыли школу на 17 первых классов
В ней не хватает мест для школяров.
В ней не хватает мест для школяров.
В столице Южного Урала 1 сентября начала работу самая большая школа области. Площадь учебного заведения — 33 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 1 175 учеников, но примет 2 009, сообщили «Уралинформбюро» в
В школе будет 17 (!) первых классов для 512 учеников. Там есть собственный кинозал, два спортзала, интерактивная библиотека, футбольное поле и парковка для автомобилей родителей.