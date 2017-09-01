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10:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске открыли школу на 17 первых классов

В ней не хватает мест для школяров.

В столице Южного Урала 1 сентября начала работу самая большая школа области. Площадь учебного заведения — 33 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 1 175 учеников, но примет 2 009, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе правительства Челябинской области. Руководство школы № 2, построенной по инициативе Владимира Путина, пока не может выполнить президентское поручение об учебе в одну смену.

В школе будет 17 (!) первых классов для 512 учеников. Там есть собственный кинозал, два спортзала, интерактивная библиотека, футбольное поле и парковка для автомобилей родителей.

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