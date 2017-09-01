В Челябинске открыли школу на 17 первых классов

В столице Южного Урала 1 сентября начала работу самая большая школа области. Площадь учебного заведения — 33 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 1 175 учеников, но примет 2 009, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе правительства Челябинской области. Руководство школы № 2, построенной по инициативе Владимира Путина, пока не может выполнить президентское поручение об учебе в одну смену.