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10:11 (мск), источник: Новости Перми

В Перми 2 и 3 сентября будет ограничена парковка в центре

Из-за проведения пермского марафона водителям придется не только объезжать улицы, по которым пройдет забег, но и искать другие места для парковки.

В Перми с 23:00 1 сентября до 16:00 3 сентября будет запрещена парковка по маршруту марафона и на пересекающихся улицах. Автомобили, которые будут стоять на закрытых участках, могут эвакуировать. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Напомним, 3 сентября с 00:00 до 17:00 в городе будет перекрыто движение всех транспортных средств по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова, пишет городская администрация.

Кроме того, в этот же день с 07:00 до 16:00 на период проведения забегов участников марафона будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участках:

— ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. 25 Октября,

— ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской,

— ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской,

— ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской,

— Комсомольский проспект от ул. Петропавловской до места разворота напротив дома № 70 по Комсомольскому проспекту,

— ул. Газеты Звезда от ул. Петропавловской до ул. Пермской,

— ул. Сибирская от ул. Петропавловской до ул. Белинского,

— ул. Пермская от ул. Газеты Звезда до ул. 25 Октября,

— ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. 25 Октября,

— ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта,

— ул. Пушкина от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября,

— ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта,

— ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября,

— ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. 25 Октября,

— ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта,

— ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября,

— ул. П. Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября.

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