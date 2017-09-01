Минобраз Крыма: В школу пошло рекордное за 20 лет количество первоклассников

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 сентября, звонок на первый в жизни урок прозвенел для рекордного за 20 лет количеству крымских первоклассников. Об этом сообщили в Министерстве образования Республики Крым.

В этом году на линейку в День знаний выстроились 22,5 тысячи первоклашек. Это примерно на 15% больше, чем в прошлом году.

— Больше новых учеников появилось в крупных городах Крыма: Симферополе, Евпатории, Ялте, Судаке, Феодосии, — ранее рассказала министр образования РК Наталья Гончарова.

Напомним, в 2016-ом 530 школ республики открыли свои двери для 19 тысяч новых учеников.