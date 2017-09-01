Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
10 чудовищных медицинских ошибок
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Минобраз Крыма: В школу пошло рекордное за 20 лет количество первоклассников

В этом году впервые за парты сядут 22,5 тысячи учеников.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 сентября, звонок на первый в жизни урок прозвенел для рекордного за 20 лет количеству крымских первоклассников. Об этом сообщили в Министерстве образования Республики Крым.

В этом году на линейку в День знаний выстроились 22,5 тысячи первоклашек. Это примерно на 15% больше, чем в прошлом году.

— Больше новых учеников появилось в крупных городах Крыма: Симферополе, Евпатории, Ялте, Судаке, Феодосии, — ранее рассказала министр образования РК Наталья Гончарова.

Напомним, в 2016-ом 530 школ республики открыли свои двери для 19 тысяч новых учеников.

Кстати, две недели назад Наталья Гончарова ответила на вопросы на радио «КП» — Крым". Министр оценила готовы ли школы к новому учебному году, есть ли дефицит среди педагогов, как выпускники сдали экзамены, что такое электронный дневник и кому он нужен… Какие профессии абитуриенты считают популярными, а куда они не хотят поступать, а также многое другое!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Стало известно, почему Трамп передумал строить небоскреб в Москве
10 способов декорировать пустую стену
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь