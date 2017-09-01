Минобраз Крыма: В школу пошло рекордное за 20 лет количество первоклассников
В этом году впервые за парты сядут 22,5 тысячи учеников.
В этом году впервые за парты сядут 22,5 тысячи учеников.
Сегодня, 1 сентября, звонок на первый в жизни урок прозвенел для рекордного за 20 лет количеству крымских первоклассников. Об этом сообщили в Министерстве образования Республики Крым.
В этом году на линейку в День знаний выстроились 22,5 тысячи первоклашек. Это примерно на 15% больше, чем в прошлом году.
— Больше новых учеников появилось в крупных городах Крыма: Симферополе, Евпатории, Ялте, Судаке, Феодосии, — ранее рассказала министр образования РК Наталья Гончарова.
Напомним, в 2016-ом 530 школ республики открыли свои двери для 19 тысяч новых учеников.
Кстати, две недели назад Наталья Гончарова ответила на вопросы на радио «КП» — Крым". Министр оценила готовы ли школы к новому учебному году, есть ли дефицит среди педагогов, как выпускники сдали экзамены, что такое электронный дневник и кому он нужен… Какие профессии абитуриенты считают популярными, а куда они не хотят поступать, а также многое другое!