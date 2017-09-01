Улица Карла Маркса в Симферополе снова открыта для транспорта и пешеходов

По улице Карла Маркса в крымской столице снова можно ездить: она открыла после замены подземных коммуникаций, передает пресс-служба горадминистрации.

Накануне, в четверг, ремонт улицы в центре Симферополя оценила исполняющая обязанности главы администрации города Галина Александрова. Она уточнила, что движение транспорта по данному участку открыто.

«Несмотря на все сложности по проведению работ, связанные со значительным количеством сетей других организаций, плотной застройкой и наличием сети троллейбуса, работы на проезжей части, прилегающей к симферопольской гимназии № 1, завершены», — подчеркнула Александрова.