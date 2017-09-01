Авиакомпания «Россия» свяжет новым рейсом Екатеринбург и чешскую Пардубицу
В настоящее время в расписании Кольцово есть только один город Чехии — Прага.
В настоящее время в расписании Кольцово есть только один город Чехии — Прага.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библиоглобус» с 28 октября введут новый рейс из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово в город Пардубице (Чехия). Об этом сообщили в пятницу в
«Авиакомпания “Россия” совместно с туроператором “Библиоглобус” c 28 октября запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Пардубице (Чехия). Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, время в пути составит чуть больше четырех часов, для перевозки будут использовать Boeing 737», — говорится в сообщении.
По данным
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