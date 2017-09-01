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11:39 (мск), источник: ТАСС

Авиакомпания «Россия» свяжет новым рейсом Екатеринбург и чешскую Пардубицу

В настоящее время в расписании Кольцово есть только один город Чехии — Прага.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библиоглобус» с 28 октября введут новый рейс из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово в город Пардубице (Чехия). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания “Россия” совместно с туроператором “Библиоглобус” c 28 октября запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Пардубице (Чехия). Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, время в пути составит чуть больше четырех часов, для перевозки будут использовать Boeing 737», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в расписании Кольцово есть только один город Чехии — Прага. «Улететь туда можно в любой день недели кроме пятницы, рейсы выполняют авиакомпании Czech Airlines и “Уральские авиалинии”. Прага занимает десятую строчку по пассажиропотоку в рейтинге направлений аэропорта Кольцово. С начала 2017 года на нем было обслужено 50 тыс. пассажиров, что на 82% превысило результат аналогичного периода прошлого 2016 года [динамика превышает прирост международных перевозок в целом, составивший 75%]», — сказали в пресс-службе.

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев отмечал, что Чехия входит в топ-10 самых популярных направлений уральцев наряду с Грецией, Болгарией, Черногорией.

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