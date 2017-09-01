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11:43 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы не исключили 10-балльных пробок из-за окончания отпусков и плохой погоды

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы прогнозирует существенное увеличение числа автомобилей на дорогах города в начале сентября.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни в утренние и вечерние часы пик прогнозируется осложнение дорожного движения в городе. Основные затруднения будут наблюдаться в период с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Власти напоминают, что в центральной части Москвы продолжаются работы по программе благоустройства «Моя улица», в связи с чем ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации.

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Ухудшение погодных условий также может негативно повлиять на дорожно-транспортную обстановку. Высока вероятность образования пробок в 9 баллов, а местами и в 10 баллов в часы пик.
Пресс-служба мэрии Москвы

Власти столицы рекомендуют горожанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, либо сдвинуть свои поездки на внепиковые часы.

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