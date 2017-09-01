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13:19 (мск), источник: Новый Калининград

Прощание с летом и бесплатным багажом: нововведения сентября

Лето, прощай. Мы тебя почти не заметили. Для большинства калининградцев с наступлением осени ничего существенно не поменяется — к дождям и холоду нас, казалось, готовили последние три месяца (а то и всю жизнь). Дети отправятся в школу, взрослые продолжат работать, кто-то сбежит греться в тёплые страны. Может, станет, чуть больше хандры. Но это всё предположения.

Источник: Новый Калининград

Тем временем, «Новый Калининград» традиционно рассказывает о нововведениях сентября (и это уже факты).

Детей — в школу

Тут всё понятно. В России традиционно 1 сентября традиционно стартует учебный год. Цветы, линейки, слёзы, возвращение льготного проезда в пригородных поездах. Напомним, школьники и студенты очной формы обучения имеют право ездить за полцены. Главное, не забыть студенческий билет или справку с места учёбы.

Деньги — студентам

С 1 сентября стипендии российских студентов будут проиндексированы на 5,9%.

«В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы заключили, это очень важно, что мы со всеми образовательными учреждениями заключили соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий», — заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В общем, если вы студент, то у нас для вас хорошие новости. И ни в чём себе не отказывайте.

Список запрещённых сайтов — всем

С 1 сентября открывается доступ к данным Единого реестра запрещенных в России сайтов, которым занимается Роскомнадзор. Теперь можно посмотреть, заблокирован ли тот или иной сайт вот здесь. Пользователю достаточно вбить адрес интересующей страницы и доказать, что он не робот. владельцам сайтов надо пройти процедуру регистрации для получения доступа к реестру. Операторы связи получили автоматический доступ к реестру, что позволит им оперативно реагировать на новые запреты Роскомнадзора.

Присягу — России

Теперь новым гражданам России надо будет произносить текст присяги. Присягу дал — паспорт получил. У нас, кстати, есть текст.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

Кроме того, с 1 сентября украинцы смогут по упрощённой процедуре получить гражданство России и вид на жительство. Но всё равно только после присяги, конечно.

За визой — в Москву (или в Польшу)

С 1 сентября неиммиграционную визу в США (то есть рабочую или туристическую) можно оформить только в посольстве в Москве. Консульства в России больше эту услугу не оказывают, да и вообще теперь работают только для граждан США.

Калининградцам в этом плане немного проще, они могут как и раньше, ездить за визой в Польшу, Литву или Латвию. У нас даже есть об этом специальный материал.

Неотключаемых — отключить

С 29 сентября меняется порядок отключения электричества неплательщикам. Например, теперь это будут делать не в три этапа, а в один — сразу отключать. Частичное ограничение потребления электрической энергии может вводиться только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям.

Как сообщает «Российская газета», теперь под отключение могут попасть и неотключаемые потребители (здания госорганов, шахты, воинские части, тюрьмы, школы, детсады, диспетчерские и прочие). «Без нового механизма у неотключаемых потребителей низкая мотивация к оплате счетов и самая большая дебиторская задолженность», — пишет издание. Таким потребителям могут ограничивать потребление электроэнергии до уровня технологической или аварийной брони.

Также теперь поставщик может уведомлять потребителей об отключении с помощью СМС или по электронной почте.

За багаж — платить

В конце сентября вступают в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям брать деньги за провоз багажа. Касается это, правда, только невозвратных билетов. В остальных случаях авиакомпании сами регулируют норму бесплатного багажа (но не могут установить её ниже 10 кг). В общем, теперь всё зависит от авиаперевозчиков, так что каждый раз при покупке билета надо уточнять этот момент. Что касается ручной клади, то детали её провоза Минтранс ещё не уточнил. Летаем пока, как летается.

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