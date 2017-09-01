Прощание с летом и бесплатным багажом: нововведения сентября

Источник: Новый Калининград

Тем временем, «Новый Калининград» традиционно рассказывает о нововведениях сентября (и это уже факты).

Детей — в школу

Тут всё понятно. В России традиционно 1 сентября традиционно стартует учебный год. Цветы, линейки, слёзы, возвращение льготного проезда в пригородных поездах. Напомним, школьники и студенты очной формы обучения имеют право ездить за полцены. Главное, не забыть студенческий билет или справку с места учёбы.

Деньги — студентам

С 1 сентября стипендии российских студентов будут проиндексированы на 5,9%.

«В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы заключили, это очень важно, что мы со всеми образовательными учреждениями заключили соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий», — заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В общем, если вы студент, то у нас для вас хорошие новости. И ни в чём себе не отказывайте.

Список запрещённых сайтов — всем

С 1 сентября открывается доступ к данным Единого реестра запрещенных в России сайтов, которым занимается Роскомнадзор. Теперь можно посмотреть, заблокирован ли тот или иной сайт вот здесь. Пользователю достаточно вбить адрес интересующей страницы и доказать, что он не робот. владельцам сайтов надо пройти процедуру регистрации для получения доступа к реестру. Операторы связи получили автоматический доступ к реестру, что позволит им оперативно реагировать на новые запреты Роскомнадзора.

Присягу — России

Теперь новым гражданам России надо будет произносить текст присяги. Присягу дал — паспорт получил. У нас, кстати, есть текст.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

Кроме того, с 1 сентября украинцы смогут по упрощённой процедуре получить гражданство России и вид на жительство. Но всё равно только после присяги, конечно.

За визой — в Москву (или в Польшу)

С 1 сентября неиммиграционную визу в США (то есть рабочую или туристическую) можно оформить только в посольстве в Москве. Консульства в России больше эту услугу не оказывают, да и вообще теперь работают только для граждан США.

Калининградцам в этом плане немного проще, они могут как и раньше, ездить за визой в Польшу, Литву или Латвию. У нас даже есть об этом специальный материал.

Неотключаемых — отключить

С 29 сентября меняется порядок отключения электричества неплательщикам. Например, теперь это будут делать не в три этапа, а в один — сразу отключать. Частичное ограничение потребления электрической энергии может вводиться только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям.

Как сообщает «Российская газета», теперь под отключение могут попасть и неотключаемые потребители (здания госорганов, шахты, воинские части, тюрьмы, школы, детсады, диспетчерские и прочие). «Без нового механизма у неотключаемых потребителей низкая мотивация к оплате счетов и самая большая дебиторская задолженность», — пишет издание. Таким потребителям могут ограничивать потребление электроэнергии до уровня технологической или аварийной брони.

Также теперь поставщик может уведомлять потребителей об отключении с помощью СМС или по электронной почте.

За багаж — платить