В Хабаровском крае 3 сентября вспомнят о жертвах терроризма

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 сентября, AmurMedia.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. Во всех регионах страны вспомнят о невинных жертвах терактов, а также о сотрудниках правоохранительных органов, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. В Хабаровском крае также запланированы многочисленные мероприятия, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Во многих районах пройдут митинги, жители края возложат цветы к обелискам погибшим сотрудникам УМВД. В учебных заведениях состоятся линейки, уроки мужества и тематические классные часы. В библиотеках организуют журнальные и книжные выставки, в кинотеатрах — показы фильмов.

В Хабаровске к памятной дате будет приурочено сразу несколько молодежных акций. Самая масштабная из них — «Мы помним». Вечером на площади «Город воинской славы» жители краевой столицы зажгут десятки свечей, символизирующих погибших в терактах. Эта акция проводится в городе каждый год и уже стала традиционной.