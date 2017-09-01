В Хабаровском крае 3 сентября вспомнят о жертвах терроризма
В районах пройдут многочисленные общественные акции.
В районах пройдут многочисленные общественные акции.
Хабаровск, 1 сентября, AmurMedia.
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. Во всех регионах страны вспомнят о невинных жертвах терактов, а также о сотрудниках правоохранительных органов, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. В Хабаровском крае также запланированы многочисленные мероприятия, сообщили ИА AmurMedia в
Во многих районах пройдут митинги, жители края возложат цветы к обелискам погибшим сотрудникам УМВД. В учебных заведениях состоятся линейки, уроки мужества и тематические классные часы. В библиотеках организуют журнальные и книжные выставки, в кинотеатрах — показы фильмов.
Напомним, что День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в 2005 году. В России вспоминают трагические события в Беслане, когда в результате захвата заложников в местной школе погибло свыше трехсот человек, большая часть которых — дети.