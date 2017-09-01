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11:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жара до +27 градусов может прийти в Новосибирск на выходных

Риск возникновения природных пожаров все еще сохраняется в нескольких районах области: Чановском, Краснозёрском, Сузунском и Карасукском.

Источник: Вести - Новосибирск

Туда обильные осадки не дошли, и есть угроза возгорания сухой травы. Сегодня синоптики сообщили нам какая погода ждет жителей Новосибирска в ближайшие дни.

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Далее, в выходные дни, процессы остаются неустойчивыми, возможно выпадение дождей. Температурный фон будет колебаться и мы ждем повышения температуры до 22- 27 градусов».

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