Жара до +27 градусов может прийти в Новосибирск на выходных
Риск возникновения природных пожаров все еще сохраняется в нескольких районах области: Чановском, Краснозёрском, Сузунском и Карасукском.
Риск возникновения природных пожаров все еще сохраняется в нескольких районах области: Чановском, Краснозёрском, Сузунском и Карасукском.
Туда обильные осадки не дошли, и есть угроза возгорания сухой травы. Сегодня синоптики сообщили нам какая погода ждет жителей Новосибирска в ближайшие дни.
Ренад Ягудин,