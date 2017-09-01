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11:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске открылась самая большая и современная на Большом Урале школа

В Челябинске в День знаний открылся самый большой и современный образовательный центр, построенный по поручению Президента России Владимира Путина. На торжественной линейке первоклассников поздравили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

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7
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«1 сентября — праздник, который в жизни каждого человека составляет добрую память. Знаменательно то, что ваша школа построена в короткие сроки. Сегодня в ней прозвенит первый звонок, а классы наполнятся радостными голосами. Желаю успехов, побед и достижений в новом учебном году», — поздравил школьников и их родителей Игорь Холманских.

Уникальная школа в микрорайоне «Парковый» стала самой большой в Уральском федеральном округе и оправдала ожидания жителей.

В образовательном центре 17 первых классов. Учреждение соответствует самым современным требованиям и стандартам.

В здании предусмотрены два спортивных зала: на первом этаже — для игровых видов спорта, на втором — гимнастический зал. Здесь разместился актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории есть большое футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, а также детская площадка для младшеклассников.

Всего на строительство школы было направлено 790 миллионов рублей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что это лишь малая капля инвестиции в детей: «Наши дети — это наше будущее».

Для того чтобы воспитывать и развивать таланты, все профильные кабинеты оснастили самым современным оборудованием. Например, в кабинете физики — интерактивные аппаратные комплексы, доски, компьютеры и планшеты. Помимо этого, в школе дети смогут заниматься робототехникой, легоконструированием, а также 3Dз-моделированием и инженерной графикой.

В образовательном центре № 2 созданы условия для детей с инвалидностью, начиная от бытовых удобств, заканчивая креслами и партами. Учреждение даёт возможность обучаться как в индивидуальном режиме, так и в коллективе. При необходимости детей будет сопровождать специально подготовленный человек.

«Первая традиция нашей школы — с уважением относиться ко всем участникам образовательных отношений. Главный принцип — гуманизм, доброта и оптимизм», — отметил директор МАОУ образовательный центр № 2 города Челябинск Юрий Терин. Также он сообщил, что в свободное от учебного процесса время, на территории школы будут проводиться различные праздники и мероприятия для жителей микрорайона «Парковый». А в выходные дни все желающие побегать на спортивной площадке смогут в рамках пропускного режима.

«Не за горами те дни, когда появятся ещё большие школы. Проектируется и будет подобного рода школа на Бейвеля. Планируем в рамках федеральной программы издать ещё 3 объекта в Магнитогорске, Челябинске и в Сосновском районе. Возможно, в Челябинске удастся сделать даже не одну школу», — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

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В Челябинске открылась самая большая и современная на Большом Урале школа
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