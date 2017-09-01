Омичам предложат сделать 1 сентября выходным днем

Коллеги отпросившихся с работы омичей вынуждены перерабатывать за сослуживцев, а различные руководители терпят определенные убытки из-за незапланированного отгула подчиненных.

Депутат омского горсовета Алексей Ложкин отмечает, что официальное признание 1 сентября выходным днем было бы на руку родителям, т.к. им неудобно постоянно что-либо выпрашивать у руководителей. Либерал-демократ только подчеркнул, что вопрос о выходном дне 1 сентября обязательно должен быть вынесен на общественное обсуждение, чтобы люди сами решили, нужен ли он им.

«Насколько я знаю, во многих организациях к этому относятся лояльно, и родители могут отпрашиваться. Но родители не могут ведь постоянно быть просящими. Если бы 1 сентября сделали выходным днем, это было бы замечательно. Ведь зачастую на линейке первоклассников хотят побывать не только мамы и папы, но и бабушки с дедушками, но не могут себе это позволить из-за работы.

К тому же родители, возможно, хотят не только поддержать ребенка на линейке, но и провести с ними весь праздничный день. Сходить, например, в музей, как делаем мы с семьей. Если старшеклассников можно куда-либо отпустить одних, то совсем юные школьники могут пойти только с родителями. Этот вопрос надо выносить на общественное обсуждение, чтобы люди сами решили, нужен ли им выходной 1 сентября, — заявил Алексей Ложкин в беседе с корреспондентом «СуперОмска».