Прошедшее лето в Петербурге и Ленобласти стало самым холодным за 24 года
Минувшее лето признано самым холодным за последние 24 года в Петербурге и области. Как сообщают представители Росгидромета, такой прохладной погоды не было с 1993 года.
Минувшее лето признано самым холодным за последние 24 года в Петербурге и области. Как сообщают представители Росгидромета, такой прохладной погоды не было с 1993 года.
По заявлению руководителя группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра Натальи Мироничевой, в июне и июле температура воздуха в Петербурге была на целых два градуса ниже средних значений.
Отметилось прошедшее лето и обилием осадков. Так, в июне выпало 140, в июле — 149, а в августе — уже 179 мм. Но это далеко от рекорда. Его поставило лето прошлого года — оно было самым дождливым с 1881 года.