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11:50 (мск), источник: ivbg.ru

Прошедшее лето в Петербурге и Ленобласти стало самым холодным за 24 года

Минувшее лето признано самым холодным за последние 24 года в Петербурге и области. Как сообщают представители Росгидромета, такой прохладной погоды не было с 1993 года.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 762 мм рт. ст. 6 м/с

По заявлению руководителя группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра Натальи Мироничевой, в июне и июле температура воздуха в Петербурге была на целых два градуса ниже средних значений.

Отметилось прошедшее лето и обилием осадков. Так, в июне выпало 140, в июле — 149, а в августе — уже 179 мм. Но это далеко от рекорда. Его поставило лето прошлого года — оно было самым дождливым с 1881 года.

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