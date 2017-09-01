Прошедшее лето в Петербурге и Ленобласти стало самым холодным за 24 года

По заявлению руководителя группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра Натальи Мироничевой, в июне и июле температура воздуха в Петербурге была на целых два градуса ниже средних значений.

Отметилось прошедшее лето и обилием осадков. Так, в июне выпало 140, в июле — 149, а в августе — уже 179 мм. Но это далеко от рекорда. Его поставило лето прошлого года — оно было самым дождливым с 1881 года.