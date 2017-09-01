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14:53 (мск), источник: ТАСС

Петербургские театры в новом сезоне предложат по-новому взглянуть на революцию и экологию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Театры Санкт-Петербурга по-своему отреагируют на актуальные темы этого года и представят зрителям спектакли о русской революции и охране природы в новом сезоне, который открывается в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

Одна из постановок — «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в Александринском театре — будет показана 16 сентября на XI международном театральном фестивале «Александринский». Впервые эта пьеса была поставлена здесь в 1955 году режиссером Георгием Товстоноговым, удостоенным за эту работу Ленинской премии. Новым обращением к «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского театр отметит 100-летие Октябрьской революции.

«Это наше исследование истории постановки “Оптимистической”, которая каждый раз переписывалась драматургом совместно с театром», — сказал журналистам московский режиссер Виктор Рыжаков, работающий над постановкой совместно с драматургом Асей Волошиной. Жанр спектакля он определил как революционный концерт по мотивам пьесы Вишневского.

Рыжаков отметил, что новый вариант пьесы, создаваемый театром в лабораторном соавторстве, соединяет текст Вишневского и документы века — от публицистики Блока и Розанова до панковских и дворовых песен.
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В спектакле звучат цитаты из текстов Александра Блока, Станислава Виткевича, Андрея Вознесенского, Федора Достоевского, Андрея Макаревича, Владимира Маяковского, а также фрагменты песен и композиций Александра Вертинского, Децла, Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Василия Соловьева-Седого, групп «Ленинград», 5"nizza, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen.

Режиссер уточнил, что пытается «найти коммуникацию со зрителем», что было заложено в первой постановке «Оптимистической трагедии» в 1933 году в Камерном театре Александра Таирова с Алисой Коонен в роли Комиссара. По замыслу постановщика, участники и создатели спектакля провоцируют друг друга на личностные, человеческие высказывания.

Природа на театральной сцене

Театр юного зрителя обратился к актуальной для Года экологии теме взаимодействия человека и окружающего мира. 7 сентября на Большой сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева состоится премьера спектакля «Лицо Земли» по пьесе Аси Волошиной.

«Постановочная бригада спектакля объединила ведущих деятелей новой волны российского театра. Режиссер спектакля Евгения Сафонова — один из известных отечественных режиссеров поколения тридцатилетних, лауреат Санкт-Петербургской театральной премии для молодых “Прорыв” (2016)», — сказал ТАСС заместитель председателя комитета по культуре Санкт- Петербурга Федор Болтин.

Спектакль посвящен осмыслению одной из важнейших проблем, стоящих перед современным обществом, — взаимодействия человека и окружающего мира.
Федор Болтин
Заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга

Сафонова, говоря о спектакле, предлагает задуматься о действиях человека, которые оказывают влияние на судьбу нашей планеты. «Для нас чрезвычайно важно вести разговор на эту тему именно с подростками — аудиторией, открытой для диалога и потенциально способной повлиять на позитивные изменения в будущем», — цитирует пресс-служба комитета режиссера.

Авторы спектакля стремятся создать средствами современного театра мультипотоковое действие — одновременно поэтичное, познавательное и зрелищное повествование, отметили в пресс-службе.

Большие театры сохраняют интригу

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова анонсирует в новом сезоне как минимум пять премьер.

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«За сезон мы выпустим не менее пяти премьер по произведениям литературной классики и современной драматургии», — сказал ТАСС художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, добавив, что плюс к этому намечены две премьеры на Малой сцене в постановке молодых режиссеров.

Худрук пока отказался раскрывать все подробности репертуара на сотый сезон театра до сбора труппы.

«Первыми об этом должны узнать актеры труппы», — сказал режиссер. Исключение он сделал только для предстоящей в декабре премьеры по новой книге «Завирухи Шишова переулка», автор которой — главный художник БДТ, народный художник России Эдуард Кочергин.

Над инсценировкой работает режиссер Евгений Ибрагимов, его же спектакль «Крещеные крестами» уже представлен в репертуаре Большого драматического театра.

Известно, что сотрудничество с народной артисткой России Светланой Крючковой продолжит в новом сезоне режиссер Роман Мархолия, ранее поставивший для этой актрисы спектакль «Игрок» по произведению Федора Достоевского. По словам худрука БДТ, новые постановки представят на сцене БДТ режиссеры Андрей Кончаловский и Константин Богомолов, которые впервые встретятся с труппой Большого драматического.

В пресс-службе Мариинского театра сообщили, что художественный руководитель труппы народный артист России Валерий Гергиев объявит о предстоящих премьерах на пресс-конференции 11 сентября, когда откроет сезон симфонической программой в Концертном зале театра. Там будут представлены произведения Александра Мосолова «Завод. Музыка машин» и Антона Брукнера «Симфония № 3 ре минор». 12 сентября в Мариинском-2 представят оперу в четырех действиях «Адриана Лекуврер» о французской актрисе XVIII века.

Перед открытием сезона 6 сентября на новой сцене Мариинки покажут балет «Золушка». Этим же спектаклем откроется балетный сезон в Михайловском театре 14—16 сентября.

Премьеру балета «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева Михайловский театр посвящает 110-летию советского хореографа Ростислава Захарова.

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«Представитель ленинградской балетной школы поставил этот балет в победном 1945 году на сцене Большого театра в Москве, а современную версию легендарного спектакля, пронизанного радостью и добротой, готовят хореограф-постановщик Михаил Мессерер, художник-постановщик Вячеслав Окунев и режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский», — рассказали ТАСС в городском комитете по культуре.

Официальное открытие 185-го сезона в Михайловском театре состоится 7 сентября, когда зрителям представят премьеру оперы «Севильский цирюльник». Новый спектакль ставит режиссер из Швейцарии Эрик Вижье, директор Лозаннской оперы.

Постановки на разные вкусы

Как уточнили в комитете по культуре, во многих театральных организациях Санкт-Петербурга новый сезон открывается в сентябре.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» 9 и 10 сентября представит премьеру «Тарас» по мотивам повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

Поставит спектакль молодой режиссер из Якутии, лауреат престижных премий Сергей Потапов, специально для этой постановки пьесу написал драматург Михаил Башкиров. Из классической редакции авторского текста бережно сохранена центральная линия сюжета — отец казачьего семейства решается отвезти своих выученных в Академии сыновей — Остапа и Андрея — на родину, в Запорожскую Сечь.
Федор Болтин
Заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга

Театр музыкальной комедии покажет премьеру спектакля «Свадьба в Малиновке» 29 и 30 сентября. Музыкальная фантазия была представлена всего один раз летом у стен Гатчинского дворца на фестивале «Оперетта-парк» и имела успех у зрителей. Театр включил в репертуар нового театрального сезона спектакль «Свадьба в Малиновке», адаптировав его для своей сцены, отметили в комитете по культуре.

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В театре «Буфф» представят 15 и 16 сентября премьеру музыкального спектакля «Эзоп» по трагикомедии Николая Денисова «Ночная басня про любовь» в постановке Исаака Штокбанта. Большой театр кукол 30 сентября представит премьеру кукольного музыкального спектакля «Конек-Горбунок».

29 сентября состоится открытие второго концертного сезона симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Продолжая начатую в прошлом сезоне традицию выступлений с российскими пианистами, Фабио Мастранджело пригласил открыть концертный сезон 2017−2018 года Мирослава Култышева, победителя престижных международных конкурсов.

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В комитете по культуре отметили, что перед началом сезона все сценические площадки проверила Межведомственная комиссия по приемке технической готовности зданий к эксплуатации.

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