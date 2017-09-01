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11:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярским водителям советуют не превышать во дворах скорость

Разрешённая скорость — 20 км/час.

Красноярским водителям нужно быть более внимательными во дворах, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Соблюдать максимальную осторожность также следует при проезде возле школ, детских садов и других мест массового пребывания детей. В данных местах запрещено превышать разрешенную скорость — 20 км/час.

В День знаний весь личный состав красноярской Госавтоинспекции работает в усиленном режиме. Экипажи ДПС дежурят возле школ, а также несут службу в местах, где будут проходить массовые мероприятия, посвященные Дню знаний.

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