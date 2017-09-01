Красноярским водителям советуют не превышать во дворах скорость

Красноярским водителям нужно быть более внимательными во дворах, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Соблюдать максимальную осторожность также следует при проезде возле школ, детских садов и других мест массового пребывания детей. В данных местах запрещено превышать разрешенную скорость — 20 км/час.