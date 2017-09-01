Красноярским водителям советуют не превышать во дворах скорость
Разрешённая скорость — 20 км/час.
Разрешённая скорость — 20 км/час.
Красноярским водителям нужно быть более внимательными во дворах, сообщили в
Соблюдать максимальную осторожность также следует при проезде возле школ, детских садов и других мест массового пребывания детей. В данных местах запрещено превышать разрешенную скорость — 20 км/час.
В День знаний весь личный состав красноярской Госавтоинспекции работает в усиленном режиме. Экипажи ДПС дежурят возле школ, а также несут службу в местах, где будут проходить массовые мероприятия, посвященные Дню знаний.