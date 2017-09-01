В Севастополе до 2020 года откроют девять новых школ, рассказала Голодец

Источник: РИА Новости

Современную школу на 600 мест открыли 1 сентября в Севастополе в районе бухты Казачья, в торжественной линейке приняли участие Ольга Голодец, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, глава заксобрания города Екатерина Алтабаева.

«Мы реализуем огромную программу по развитию (образовательной) инфраструктуры. Я благодарна Дмитрию Владимировичу (Овсянникову), что Севастополь вступил в эту программу, и мы видим первые ее результаты. И в течение довольно короткого промежутка времени будет построено 9 новых образовательных учреждений», — сказала Голодец.

Новые девять школ суммарно на пять тысяч мест будут построены в Севастополе до 2020 года, уточнили помощники вице-премьера РФ. Реализация программы позволит избавить город-герой от очередей в школы и учебу детей в две смены.