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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

Дождливо будет в выходные дни в Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливо будет в выходные дни в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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Источник: БЕЛТА

«Дожди возвращаются. В выходные ожидается неустойчивая погода. Погожий антициклон медленно уходит на восток и на смену ему идут атмосферные фронты, которые несут постепенное увеличение облачности и дождливую погоду», — отметил Дмитрий Рябов.

В субботу, 2 сентября, погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу, а ночью и по крайнему юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов, в отдельных районах 5−7 тепла. Днем воздух прогреется до 19−25 градусов.

В Минске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с. Ночью — 10−12 тепла, днем — от 21 до 23 градусов.

В воскресенье погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики дожди. Днем в отдельных районах грозы, по юго-западу сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 9−14 тепла, днем от 20 до 26, по западу 15−19 градусов.

В Минске будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 12−14 тепла, днем — от 20 до 22.

«В начале недели республика будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов», — рассказал Дмитрий Рябов. В понедельник, 4 сентября, на большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах грозы, по юго-западу сильные дожди. Утром и днем местами усиление ветра до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 10−17, днем — от 19 до 26, по юго-западу — до 18 тепла. В Минске будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 14−16 тепла, днем будет от 20 до 22 градусов.

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