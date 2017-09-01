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11:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Адвокаты по делу хабаровских живодерок оспаривают приговор

Как стало известно ИА AmurMedia, в суд поступили апелляционные жалобы с обеих сторон.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 сентября, AmurMedia.

Приговор хабаровским живодеркам, возможно, будет пересмотрен на основании поданных апелляционных жалоб. В суд обратились адвокаты с обеих сторон, сообщил корр. ИА AmurMedia помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.

— Вчера после обеда поступила апелляционная жалоба, от адвоката, который защищал Виктора Смышляева, а сегодня — от защитника Алины Орловой. В своих жалобах оба адвокат выражают несогласие с озвученным приговором, — сообщил Александр Маслов.

Как ранее сообщала зоозащитница Наталья Коваленко, адвокат Алены Савченко иск подавать вроде бы не собирается.

— У Савченко адвокат был государственный, и он и так постарался на славу, — поясняла Наталья Коваленко.

Напомним, Алену Савченко суд приговорил к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Алину Орлову суд — к 3 годам 10 дням лишения свободы, Виктора Смышляева — к 3 годам лишения свободы. Кроме этого, каждую из девушек обязали выплатить в пользу потерпевшей Беловой по 10 тысяч рублей.

По всей видимости, история жестокости и лицемерия с участием хабаровских живодерок будет продолжаться еще довольно долго, потому что приговором недовольна и противная сторона. Недавно стало известно, то адвокат потерпевших Яков Пушкарев также подал апелляционную жалобу на приговор, который адвокат и его доверитель сочли слишком мягким для такого жестоко преступления.

— Нас не устраивает наказание за жестокое обращение с животными в виде 150 часов по ст. 245 УК РФ. Мы собираемся подать ходатайство о пересмотре решения суда именно в этой части. Хочу подчеркнуть, мы настаиваем не на увеличении срока наказания вообще, а на увеличении наказания по этой статье внутри уже вынесенного срока, — сообщила ранее корр. ИА Наталья Коваленко. — Мы считаем, что 150 часов работ за изуверски замученных кошек и собак — это очень мало.

Как пояснили в суде Индустриального района, апелляционные жалобы вместе с материалами по делу будут направлены в Хабаровский краевой суд, где и будет принято решение об изменении приговора.

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