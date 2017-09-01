Приморцев зовут пожаловаться на мигрантов
5 сентября приморцев приглашают рассказать органам о нарушениях миграционного законодательства, сообщает ИА «Deita. ru».
5 сентября приморцев приглашают рассказать органам о нарушениях миграционного законодательства, сообщает ИА «Deita. ru».
В этот день граждане могут сообщить об известных им фактах коррупции в сфере миграционных отношений.
Место приема: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, г. Владивосток,
Гражданам, обратившимся на прием иметь при себе документ удостоверяющий личность.
Запись на прием и справки по телефонам: 242−91−84; 249−39−67; 240−31−87 — информирует СУ СК по Приморью.
Михаил Грач.