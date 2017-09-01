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11:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на 10 мужчин приходится 12 женщин

А каждый четвёртый житель региона — пенсионер. Омскстат рассказал о соотношении полов и возрастов среди населения Омской области.

В Омской области и в Омске с каждым годом всё меньше трудоспособных людей и всё больше стариков и детей, которых они содержат. Как сообщает Омскстат, за год численность трудоспособных жителей региона уменьшилась с 1137 тысяч до 1113 тысяч человек. В то же время доля детей и подростков возросла с 18,8% до 19,2%. Доля жителей старше трудоспособного возраста — с 23,8% до 24,1%.

Таким образом, каждый четвёртый житель Омской области является пенсионером, каждый пятый — несовершеннолетним. А работать могут 58,6% омичей.

В Омской области на 1000 мужчин приходится 1163 женщины. В Омске соотношение полов ещё более неравномерное — 1202 женщины на 1000 мужчин.

Происходит это прежде всего из-за существенного преобладания женщин в старших возрастных группах. Кроме того, мужчины трудоспособного возраста гораздо чаще, чем их ровесницы, становятся жертвами несчастных случаев, а также активнее уезжают на поиски счастья в другие регионы.

За счёт высокой доли пенсионеров и бабушек в частности средний возраст жителей Омской области составляет 39 лет. Средний возраст женщин — 41 год с половиной, мужчин — 36 лет.

Общая численность жителей Омской области по состоянию на 1 января 2017 года достигала 1973 тысячи человек. В Омске к этому моменту жили 1178 тысяч человек. По численности населения Омск занимает восьмое место в России.

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