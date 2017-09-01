В Омске на 10 мужчин приходится 12 женщин
А каждый четвёртый житель региона — пенсионер. Омскстат рассказал о соотношении полов и возрастов среди населения Омской области.
А каждый четвёртый житель региона — пенсионер. Омскстат рассказал о соотношении полов и возрастов среди населения Омской области.
В Омской области и в Омске с каждым годом всё меньше трудоспособных людей и всё больше стариков и детей, которых они содержат. Как сообщает Омскстат, за год численность трудоспособных жителей региона уменьшилась с 1137 тысяч до 1113 тысяч человек. В то же время доля детей и подростков возросла с 18,8% до 19,2%. Доля жителей старше трудоспособного возраста — с 23,8% до 24,1%.
Таким образом, каждый четвёртый житель Омской области является пенсионером, каждый пятый — несовершеннолетним. А работать могут 58,6% омичей.
В Омской области на 1000 мужчин приходится 1163 женщины. В Омске соотношение полов ещё более неравномерное — 1202 женщины на 1000 мужчин.
Происходит это прежде всего
За счёт высокой доли пенсионеров и бабушек в частности средний возраст жителей Омской области составляет 39 лет. Средний возраст женщин — 41 год с половиной, мужчин — 36 лет.
Общая численность жителей Омской области по состоянию на 1 января 2017 года достигала 1973 тысячи человек. В Омске к этому моменту жили 1178 тысяч человек. По численности населения Омск занимает восьмое место в России.