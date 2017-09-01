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11:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открылась новая сельская школа

Учреждение в Богучарском районе рассчитано на 260 мест.

Источник: РИА "Воронеж"

Новая школа в селе Радченское Богучарского района Воронежской области открыла свои двери для 260 учеников в пятницу, 1 сентября. В торжественной линейке, посвященной открытию нового здания школы и Дню знаний, принял участие губернатор Алексей Гордеев. Глава региона вручил директору школы сертификаты на получение школьного автобуса и приобретение учебного оборудования.

Фото — Наталья Каплина.

В школе разместили 85 кабинетов и образовательных классов. Территория школы условно разделена на физкультурно-оздоровительную, учебно-опытную и хозяйственную зоны. В состав физкультурной зоны вошли площадки для гимнастики, занятий волейболом и многофункциональные сооружения. В хозяйственной зоне располагается гараж на два автомобиля и блочная газовая котельная. В здании школы разместили столовую, актовый зал, учебные классы с современным оборудованием, а также отдельные кабинеты и спальни для детей подготовительной школьной группы.

Алексей Гордеев поздравил учеников и преподавателей с началом нового учебного года и пожелал им успехов.

— Появление новой школы в селе всегда говорит о том, что здесь есть перспективы, есть развитие, — отметил глава региона.

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