В Воронежской области открылась новая сельская школа
Учреждение в Богучарском районе рассчитано на 260 мест.
Учреждение в Богучарском районе рассчитано на 260 мест.
Новая школа в селе Радченское Богучарского района Воронежской области открыла свои двери для 260 учеников в пятницу, 1 сентября. В торжественной линейке, посвященной открытию нового здания школы и Дню знаний, принял участие губернатор Алексей Гордеев. Глава региона вручил директору школы сертификаты на получение школьного автобуса и приобретение учебного оборудования.
Фото — Наталья Каплина.
В школе разместили 85 кабинетов и образовательных классов. Территория школы условно разделена на
Алексей Гордеев поздравил учеников и преподавателей с началом нового учебного года и пожелал им успехов.
— Появление новой школы в селе всегда говорит о том, что здесь есть перспективы, есть развитие, — отметил глава региона.