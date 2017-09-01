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11:57 (мск), источник: Интерфакс

Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Жителя Стокгольма, евшего бекон перед мусульманками, признали виновным в оскорбительном поведении, сообщает marsta.nu.

Источник: Reuters

Согласно обвинению, 53-летний мужчина во время поездки в пригородном поезде демонстративно стал есть бекон перед тремя мусульманками в хиджабах.

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А после того, как они пересели на другие места, сознательно последовал за ними, чтобы и дальше досаждать им видом, поедаемой свинины. Мужчина на суде заявил, что пошел за ними, чтобы извиниться, если они оскорбились. Инцидент продлился всего несколько минут.

Мужчину обвиняли в оскорблении чувств мусульманок и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку, однако последний пункт обвинения сняли за отсутствием доказательств.

Однако за то, что он оскорбил чувства мусульманок, суд назначил ему штраф $1120 и присудил выплатить каждой из них по $630 в качестве компенсации морального вреда.

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