Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

Источник: Reuters

Согласно обвинению, 53-летний мужчина во время поездки в пригородном поезде демонстративно стал есть бекон перед тремя мусульманками в хиджабах.

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А после того, как они пересели на другие места, сознательно последовал за ними, чтобы и дальше досаждать им видом, поедаемой свинины. Мужчина на суде заявил, что пошел за ними, чтобы извиниться, если они оскорбились. Инцидент продлился всего несколько минут.

Мужчину обвиняли в оскорблении чувств мусульманок и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку, однако последний пункт обвинения сняли за отсутствием доказательств.