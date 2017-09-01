Центр молодежного инновационного творчества открылся в Усолье-Сибирском

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Главная задача ЦМИТ — бесплатно обучать молодежь новым технологиям: робототехнике, цифровому производству, моделированию, развивать творческую инициативу и предпринимательские навыки.

Центр состоит из учебных классов, мастерских и производственных участков. Учебный класс оснащен интерактивной доской, компьютерной техникой. В мастерских есть рабочие места для проведения практических занятий по робототехнике, 3D-печати и моделированию, а также токарные и фрезерные станки по металлу, столярное оборудование, 3D принтеры, плоттеры, паяльные станции для электроники.

По условиям субсидирования, ЦМИТ обязаны в год бесплатно предоставить возможность заниматься творчеством 500 школьникам, студентам, молодым специалистам, а также предоставлять услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ежегодно областное минэкономразвития в рамках конкурсного отбора регионов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводит конкурс по созданию и обеспечению ЦМИТов. В 2017 году было подано несколько заявок на участие в конкурсе.