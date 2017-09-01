Общегородской субботник перенесли в Ростове
Общегородской субботник в Ростове перенесли со 2 на 9 сентября.
Общегородской субботник в Ростове перенесли со 2 на 9 сентября.
Согласно информации из официальных источников, причина переноса субботника — неблагоприятный прогноз погоды.
9 сентября во всех районах города планируется провести работы по уборке «проблемных» объектов, в том числе территории, пострадавшей от пожара
В субботнике примут участие представители администрации Ростова, городских учреждений и предприятий, предприниматели.
Планируется задействовать управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.
Ростовчан приглашают принять участие в субботнике.