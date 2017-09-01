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15:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Общегородской субботник перенесли в Ростове

Общегородской субботник в Ростове перенесли со 2 на 9 сентября.

Согласно информации из официальных источников, причина переноса субботника — неблагоприятный прогноз погоды.

9 сентября во всех районах города планируется провести работы по уборке «проблемных» объектов, в том числе территории, пострадавшей от пожара 21−22 августа.

В субботнике примут участие представители администрации Ростова, городских учреждений и предприятий, предприниматели.

Планируется задействовать управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.

Ростовчан приглашают принять участие в субботнике.

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