В Самаре в следующем году отремонтируют Арцыбушевскую, Дачную и Чернореченскую
Вчера, 31 августа, глава Самары Олег Фурсов посетил Ленинский район и проверил его подготовку к ЧМ-2018.
Вчера, 31 августа, глава Самары Олег Фурсов посетил Ленинский район и проверил его подготовку к ЧМ-2018.
Особое внимание было уделено состоянию
Что касается других улиц района, то на некоторых из них уже провели ремонт картами, а на центральных улицах — целый комплекс работ. К примеру, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на улице Галактионовской меняют дорожное полотно, выкладывают плиткой тротуары, ремонтируют трамвайное межпутье и благоустраивают газоны.