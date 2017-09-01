В Самаре в следующем году отремонтируют Арцыбушевскую, Дачную и Чернореченскую

Особое внимание было уделено состоянию улично-дорожной сети. Так, мэр поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову внести улицу Арцыбушевскую, Дачную и Чернореченскую в план ремонта на следующий год.

Что касается других улиц района, то на некоторых из них уже провели ремонт картами, а на центральных улицах — целый комплекс работ. К примеру, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на улице Галактионовской меняют дорожное полотно, выкладывают плиткой тротуары, ремонтируют трамвайное межпутье и благоустраивают газоны.