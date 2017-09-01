В школе Миасса испортили праздник первоклашкам и их родителям

Источник: Uralpress.ru

Сообщение о том, как прошла торжественная линейка 1 сентября в школе № 20 Миасса, что в микрорайоне Строитель, родители написали в социальных сетях. По их, мнению, этот праздник стал плачевным для первоклассников.

«Мы шли с огоньками в глазах радуясь празднику, а в итоге нашей малышей на 1-ом этаже встретили учителя и провели в актовый зал, а на улице тем временем солнечная погода. Для первоклассников сделали для них небольшой концертик, а родители всех 129-ти первоклашек наблюдали за этим вот с такой плазмочки, слушая только шумы и видя изображение не различая лиц. Как можно так безответственно отнестись к такому мероприятию! Почти всегда линейка проводиться на улице. Как заведено старшеклассник несет первоклашку на плече и тем временем она звенит колокольчиком, открывая для всех начало нового учебного года и новой взрослой жизни для малышей», — написала Любовь Кузьмина.

Автора этого поста поддержали и родители других первоклассников. Многие оказалась недовольны такой организацией праздника.

«Тоже удивлена. Смотрю фото с других школ и сердце радуется, а наши детки сидели в духоте. Сегодня зашла в актовый зал в школу № 20, а там духотища, детки кричат. Не удобно ни учителям, ни детям, ни родителям. В других школах линейки, как линейки. И пляшут, и поют на улице, такая погода замечательная», — написала родительница Татьяна Носова.

Агентство «Урал-пресс-информ» связалось с администрацией школы № 20 Миасса. Нам подтвердили, что действительно, День знаний проходил в актовом зале, но никто не жаловался. Второй год в этой школе 1 сентября проходит именно так.