В сентябре в Омске продолжается проект «Бархатный сезон»
Каждые выходные на улице Валиханова и в сквере им. Дзержинского проходят творческие мероприятия.
Каждые выходные на улице Валиханова и в сквере им. Дзержинского проходят творческие мероприятия.
Творческий проект «Бархатный сезон» продолжается в Омске. Об этом сообщает
Горожане принимают активное участие в проводимых мероприятиях.
«В сентябре, пока стоят теплые дни, мы планируем выступления муниципальных творческих коллективов и организацию интерактивных зон силами сотрудников муниципальных библиотек, — рассказал директор департамента культуры Владимир Шалак. — Пока задействуем две площадки: сквер имени Дзержинского и улицу Чокана Валиханова. Здесь уже состоялись выступления камерного ансамбля “Мюзет”, Русского камерного оркестра “Лад”, ансамбля танца “Иртыш”. Сотрудники библиотек организовали для омичей тесты на скорочтение, литературное лото “Успей за минуту!”, провели экскурсии по городу».
В ближайшие выходные с 17.00 до 19.00 пройдёт концерт хореографического ансамбля «Русь» в сквере им. Дзержинского, а на улице Чокана Валиханова омичам организуют поэтический пасьянс или литературное лото.
«Мы принимаем от омичей заявки на участие в проекте “Бархатный сезон”, — добавил директор профильного департамента Владимир Шалак.— Приглашаем к участию в сентябрьских программах студенческую молодежь. Задать вопрос, высказать пожелание, а также записаться на участие в проекте можно по телефону: 53−23−38».