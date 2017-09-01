Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Мережко на вступление Пашинина в ряды ВСУ
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
Организаторы теракта в Москве планировали взрыв "кисы"
Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны РФ
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Калашникова привела Панина к пластическому хирургу – СМИ
Джигурда показал жену в белье: Помогите обнаженной
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
13:05 (мск), источник: АиФ Омск

Молодые омичи отправились изучать бизнес-проекты в Китае

Делигация омичей участвует в проекте Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор.

12 молодых предпринимателей из Омска отправились в китайский город Циндао изучать бизнес-проекты. Об этом сообщает пресс-центр правительства Омской области.

Молодые предприниматели из Омска поехалив Китай для участия в работе Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора. В делегацию вошли представители молодёжного бизнеса и организаций, осуществляющих поддержку молодёжного предпринимательства на территории региона.

Цель проекта — наладить контакты между молодыми предпринимателями из России и Китая.

С 28 августа по 14 сентября участники мероприятия посетят лекции, мастер-классы, предприятия и центры поддержки молодёжного предпринимательства, а также пообщаются с ведущими китайскими бизнес-экспертами.

На данный момент участники побывали в Центре управления бизнесом, филиале Шандунского университета в Циндао, Китайском научно-техническом музее новой энергии, выставочном зале планирования Синей силиконовой долины, а также ознакомились с работой Циндаоского галобионтного фармакологического центра, станции техобслуживания YOUNG и корпорации Haier, которая является заказчиком молодёжных инновационных разработок.

Напомним, что первый этап проекта «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор» проходил с 1 по 18 июля в Омске. Тогда участие в мероприятии приняли 12 делегатов Китайской Народной Республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Цветы для учителя. Какой букет подарить ко Дню знаний?
Лавров рассказал об ответе на закрытие диппредставительств в США
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Кандидатом в президенты России может стать женщина
Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаева
В Кабардино-Балкарии более 500 человек заблокированы из-за селя
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Кинопремьеры, которых мы ждем: 20 главных фильмов осени 2017 Немного хорроров и триллеров, немного анимации, для англоманов — экранизация Кристи и продолжение приключений агентов Kingsman, для фанатов комиксов — очередные супергеройские блокбастеры. Словом, посмотреть этой осенью есть на что
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
1 сентября: дети звезд, которые сегодня пошли в первый класс (фото) Каждая мама старается, чтобы ее школьник в День знаний был самым красивым и нарядным. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились звездные родители.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь