Молодые омичи отправились изучать бизнес-проекты в Китае
Делигация омичей участвует в проекте
Делигация омичей участвует в проекте
12 молодых предпринимателей из Омска отправились в китайский город Циндао изучать
Молодые предприниматели из Омска поехалив Китай для участия в работе
Цель проекта — наладить контакты между молодыми предпринимателями из России и Китая.
С 28 августа по 14 сентября участники мероприятия посетят лекции,
На данный момент участники побывали в Центре управления бизнесом, филиале Шандунского университета в Циндао, Китайском
Напомним, что первый этап проекта «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор» проходил с 1 по 18 июля в Омске. Тогда участие в мероприятии приняли 12 делегатов Китайской Народной Республики.