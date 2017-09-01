Молодые омичи отправились изучать бизнес-проекты в Китае

12 молодых предпринимателей из Омска отправились в китайский город Циндао изучать бизнес-проекты. Об этом сообщает пресс-центр правительства Омской области.

Молодые предприниматели из Омска поехалив Китай для участия в работе Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора. В делегацию вошли представители молодёжного бизнеса и организаций, осуществляющих поддержку молодёжного предпринимательства на территории региона.

Цель проекта — наладить контакты между молодыми предпринимателями из России и Китая.

С 28 августа по 14 сентября участники мероприятия посетят лекции, мастер-классы, предприятия и центры поддержки молодёжного предпринимательства, а также пообщаются с ведущими китайскими бизнес-экспертами.

На данный момент участники побывали в Центре управления бизнесом, филиале Шандунского университета в Циндао, Китайском научно-техническом музее новой энергии, выставочном зале планирования Синей силиконовой долины, а также ознакомились с работой Циндаоского галобионтного фармакологического центра, станции техобслуживания YOUNG и корпорации Haier, которая является заказчиком молодёжных инновационных разработок.