В Крыму ищут жертв энергетической и водной блокад

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал адвокат, председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов. До сих пор жители полуострова не делали попыток возместить в международных инстанциях нанесенный им лично, а также их предприятиям ущерб.

«Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь непосредственно в рабочую группу при постпредстве. Мы рассчитываем на вашу помощь, нам нужны пострадавшие, нам нужны фамилии, имена, отчества этих людей, конкретные факты, документы. Мы готовы представлять ваши интересы в европейских судах в связи с нарушением ваших прав», — подчеркнул он.

По словам Молохова, такие иски имеют высокие шансы оказаться выигрышными.

«Если в результате блэкаута была задержка с оказанием медицинской помощи жителям Крыма — здесь оказалось под угрозой право на жизнь. Я думаю, что это выигрышный иск. Также — если какой-то фермер в результате прекращения водоснабжения северных районов Крыма был вынужден понести убытки из-за гибели риса. Думаю, что это тоже имущественный иск, который имеет все шансы на успех. После массовых заявлений о нарушениях прав рядовых граждан, Мы готовы представлять ваши интересы в европейских судах в связи с нарушением ваших прав», — подчеркнул Молохов.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани. Последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС.