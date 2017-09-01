В Крыму ищут жертв энергетической и водной блокад
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент — РИА Новости (Крым). Пострадавшим от последствий энергетической и водной блокад Крыма рекомендуют подавать в суды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент — РИА Новости (Крым). Пострадавшим от последствий энергетической и водной блокад Крыма рекомендуют подавать в суды.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал адвокат, председатель рабочей группы по
«Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь непосредственно в рабочую группу при постпредстве. Мы рассчитываем на вашу помощь, нам нужны пострадавшие, нам нужны фамилии, имена, отчества этих людей, конкретные факты, документы. Мы готовы представлять ваши интересы в европейских судах в связи с нарушением ваших прав», — подчеркнул он.
По словам Молохова, такие иски имеют высокие шансы оказаться выигрышными.
«Если в результате блэкаута была задержка с оказанием медицинской помощи жителям Крыма — здесь оказалось под угрозой право на жизнь. Я думаю, что это выигрышный иск. Также — если
В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани. Последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС.
Кроме того, Украина организовала водную блокаду Крыма: с помощью сооружения временной дамбы была полностью прекращена подача воды по