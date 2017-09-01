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12:37 (мск), источник: РИА Крым

Из-за аварии в некоторых районах Симферополя вода подается с перебоями

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). Из-за аварий на сетях водоснабжения в пятницу в некоторых районах Симферополя вода подается с перебоями. Об этом сообщается на сайте ГУП «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с аварийной ситуацией запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения по улице Маршала Жукова, 39, будет ограничено водоснабжение до 15.00 на микрорайон Маршала Жукова», — предупредили на предприятии.

Также из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 500 мм водоснабжение ограничено на улицах 51-й Армии (от улицы Комсомольской до проспекта Победы), Лермонтова, Куйбышева и прилегающих улицах, Троллейбусной, на проспекте Победы (от улицы Киевской до улицы Партизанской), а также в переулках Северном и Стрелковом.

Завершить ремонтные работы планируется ориентировочно до 22.00.

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