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13:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вспышки птичьего гриппа фиксируются в районах Нижнего Новгорода

Очевидцы фиксировали массовую гибель птиц в 7 микрорайоне Сормова, на ул. Рождественской и в Бурнаковском микрорайоне.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре, заболевания птиц птичьим гриппом фиксируются в ряде районов Нижнего Новгорода, однако точных данных у прокуратуры пока нет. Сейчас уточняется, сколько животных могли заразиться.

Отмечается, что среди людей данная болезнь пока не распространяется. Кроме природоохранной прокуратуры, расследованием гибели птиц занимается министерство экологии Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, очевидцы фиксировали массовую гибель птиц в 7 микрорайоне Сормова, на ул. Рождественской и в Бурнаковском микрорайоне.

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